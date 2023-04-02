«Мужчины сходят с ума»: Проскурякова показала кардинальные изменения во внешности

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Рита Миронова
Рита Миронова 676

Супруга Игоря Николаева не первый раз удивляет аудиторию новым амплуа.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / uliaveronika; 5-tv.ru

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Певица и жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова вновь удивила аудиторию новым амплуа. Кардинальные изменения во внешности артистка показала подписчикам в своем блоге.

На кадрах кажется, что певица только вышла из кабинета косметолога, получив приличную порцию филлеров. Однако неестественно пухлые губы, острый нос и приподнятые брови оказались всего лишь эффектом в фотошопе, которую Проскурякова применила для записи видео.

«Девочки, я была на массаже лица. После этой волшебной процедуры мои губы превратились во что-то невероятное! Теперь я могу сказать, что мужчины просто сходят от меня с ума», — в шутку заявила она.

Также певица отметила, что с таким лицом стала выглядеть на 20 лет. В действительности же Проскуряковой 40 лет, 13 из которых она находится в браке с Игорем Николаевым. От 63-летнего супруга у певицы есть восьмилетняя дочь Вероника.

Ранее 5-tv.ru писал, что жену Игоря Николаева не узнали в новом амплуа.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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