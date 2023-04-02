«Не мой вайб»: Ramil’ сорвал съемки клипа за несколько миллионов

Почему молодой артист подвел свою команду и покинул съемочную площадку?

Певец Ramil’ (Настоящее имя Рамиль Алимов — Прим. ред.) сорвал съемки клипа, которые обошлись ему в несколько миллионов рублей. Как стало известно dni.ru, молодой артист просто ушел со съемок, не объяснив причину. Позже выяснилось, что ему просто не понравилась атмосфера, в которой проходили съемки.

«Не мой вайб», — пояснил музыкант в социальных сетях.

Telegram / ramilka_alimka_chat

Помимо этого, певец отметил, что отснятые кадры клипа ему вовсе не понравились. И люди, с которыми Рамиль работал, не вызвали в нем симпатии.

«Ушел просто и все», — признался он.

Позже в своем Telegram-канале певец поинтересовался у аудитории, как лучше поступать в подобных ситуациях. Артист добавил, что хочет показывать своим поклонникам качественный продукт, а не «непонятно что». Затем Рамиль опубликовал кусок бумаги с надписью «Слушай только себя», отметив, что эта «шпаргалка» очень помогла ему принять решение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певец Ramil' готов создать семью и стать отцом.