«Ужасные находки»: из обмелевшего озера в США начали вылавливать человеческие останки

Ужасные находки позволили раскрыть тайну исчезновения мужчины почти 50-летней давности.

В обмелевшем озере Мид в США начали находить человеческие останки. Расположенное вблизи Лос-Анджелеса озеро из-за засухи обнажило скрытые под толщей воды многочисленные «ужасные находки», сообщает американский журнал Newsweek.

В материале отмечается, что в настоящее время озеро заполнено жидкостью лишь на 30%. Отступающие воды позволили правоохранительным органам раскрыть таинственное исчезновение местного жителя. Останки Дональда Смита были обнаружены в октябре 2022 года. Его смерть считалась несчастным случаем с 1974 года.

Отмечается, что случай Смита далеко не единственный. В мае 2022 полицией была обнаружена бочка со спрятанным скелетом. По данным следствия, человек получил смертельное огнестрельное ранение в 70-х годах прошлого столетия. Правоохранителям удалось установить это благодаря обуви, найденной при осмотре бочки.

За прошедший год из Мида были выловлены, по меньшей мере, шесть человеческих скелетов. Правоохранители предполагают, что на дне водоема может быть порядка ста тел, которые находятся в ожидании их обнаружения. Авторы уточняют, что власти штата работают над установлением личностей обнаруженных тел.

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