«Подумала, Франкенштейн»: Алле Югановой пришлось прибегнуть к пластике после нападения

Актриса была готова распрощаться с карьерой, но после жуткого случая она встретила на своем пути человека, который смог вернуть былую внешность.

Актриса Алла Юганова вспомнила, как ей удалось вернуть красивую внешность после нападения неизвестного. Это случилось 20 лет назад, но знаменитость помнит все так, будто это произошло с ней вчера.

Югановой тогда было чуть более 20 лет. На улице к ней внезапно подбежал мужчина, стал размахивать ножом, целился в лицо и шею. Злоумышленник успел отобрать телефон у потерпевшей и нанести ей ранения, после чего скрылся. После нападения Югановой оказали медицинскую помощь, зашили раны, но лицо было изуродовано. В тот момент она была готова попрощаться с карьерой.

«Когда я сняла повязку, подошла к зеркалу и подумала, что все, Франкенштейн», — вспомнила Юганова в одной из программ на федеральном канале.

Но долго печалиться не пришлось. Коллега Татьяна Кравченко решила ей помочь. Она обратилась к знакомому пластическому хирургу, чтобы тот вернул прежнее лицо девушке. Врач взял за работу абсолютно бесплатно. Благодаря его труду актриса смогла сохранить карьеру и вернуться к прежней жизни.

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