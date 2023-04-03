«Подумала, Франкенштейн»: Алле Югановой пришлось прибегнуть к пластике после нападения

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Актриса Алла Юганова рассказала, что ей пришлось прибегнуть к пластике после нападения

«Подумала, Франкенштейн»: Алле Югановой пришлось прибегнуть к пластике после нападения

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Актриса была готова распрощаться с карьерой, но после жуткого случая она встретила на своем пути человека, который смог вернуть былую внешность.

Актриса Алла Юганова вспомнила, как ей удалось вернуть красивую внешность после нападения неизвестного. Это случилось 20 лет назад, но знаменитость помнит все так, будто это произошло с ней вчера.

Югановой тогда было чуть более 20 лет. На улице к ней внезапно подбежал мужчина, стал размахивать ножом, целился в лицо и шею. Злоумышленник успел отобрать телефон у потерпевшей и нанести ей ранения, после чего скрылся. После нападения Югановой оказали медицинскую помощь, зашили раны, но лицо было изуродовано. В тот момент она была готова попрощаться с карьерой.

«Когда я сняла повязку, подошла к зеркалу и подумала, что все, Франкенштейн», — вспомнила Юганова в одной из программ на федеральном канале.

Но долго печалиться не пришлось. Коллега Татьяна Кравченко решила ей помочь. Она обратилась к знакомому пластическому хирургу, чтобы тот вернул прежнее лицо девушке. Врач взял за работу абсолютно бесплатно. Благодаря его труду актриса смогла сохранить карьеру и вернуться к прежней жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на звезду «Деффчонок» Полину Максимову напал неизвестный.

+7° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
77.32
0.23 84.11
0.35
Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на понедельник, 3 апреля

Последние новости

5:11
Россиян могут обязать пускать в квартиры работников ЖКХ
4:47
Новая концепция внешней политики: на чем теперь основывается российская дипломатия
4:18
«Подумала, Франкенштейн»: Алле Югановой пришлось прибегнуть к пластике после нападения
3:55
«Еще чуть и я сдамся»: Кудрявцева ответила на предложение фаната купить у нее трусы
3:35
Эрдоган «закрыл двери» для американского посла в Турции Флейка
3:15
Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на понедельник, 3 апреля

Сейчас читают

Над администрацией Артемовска подняли российский флаг
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля, для всех знаков зодиака
Россия и часть стран ОПЕК+ объявили о сокращении добычи нефти до конца 2023 года
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео