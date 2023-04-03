«Забавный павлин»: певица Саша раскритиковала экстравагантность Киркорова

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Алексей Панков
Алексей Панков 35

Певица Саша раскритиковала Филиппа Киркорова за экстравагантное поведение

«Забавный павлин»: певица Саша раскритиковала экстравагантность Киркорова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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По словам звезды нулевых, он войдет в историю как самодур, а не музыкант.

Популярная в нулевые певица Саша раскритиковала поведение Филиппа Киркорова. Артистка призналась, что считает популярного исполнителя самодуром и «забавным павлином», который не понимает «своего уродства».

Также, как сообщает издание KP.RU, девушка недовольна тем, что Киркоров уже много лет называет себя королем российской эстрады.

«Вот и у Филиппа Киркорова вкус отсутствует как ген. Да, можно восхищаться его менеджерскими качествами, но творчество — это совсем другая история», — отметила исполнительница.

Она добавила, что много лет назад люди ходили с тем же интересом смотреть на уродцев, с каким сейчас смотрят на таких, как Киркоров.

Отметим, что у самой Саши есть гражданство США. Однако пять лет назад девушка переехала в Россию. Сейчас артистка активно поддерживает проведение СВО и ездит выступать перед ранеными военными в госпиталях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что теле- и радиоведущая Ангелина Вовк раскритиковала поведение Филиппа Киркорова на сцене и в жизни. 

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