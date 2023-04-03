«Мне кажется, я не захочу больше в кино»: Лолита о своем актерском дебюте

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 20

Лолита отказалась от актерской карьеры после участия в сериале «Актрисы»

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Певица впервые сыграла драматическую роль в сериале Федора Бондарчука «Актрисы».

Лолита больше не хочет играть в кино. Об этом певица рассказала на музыкальной премии «Нового радио».

По признанию Лолиты, в музыкальной карьере она самостоятельно отвечает за конечный результат. Актерская профессия, напротив, очень зависимая: от людей на съемочной площадке, их занятости, приходится постоянно пребывать в режиме ожидания между дублями по четыре часа. К тому же иногда режиссеры требуют от актеров похудеть ради получения роли. Лолита не готова идти на подобные жертвы.

«Это надо любить до умопомрачения и ждать каждую секунду», — рассказывает певица.

Лолита признается, что привыкла к другому ритму жизни: ездить на гастроли, быть лидером своего музыкального коллектива, который нужно постоянно взбадривать, чтобы получать лучшие результаты на концертах.

После съемок в сериале Федора Бондарчука «Актрисы» певица готова согласиться лишь на роль «на сопротивление», которая категорически не будет соответствовать ее амплуа. Лолита отмечает, что роль должна быть предельно яркой, чтобы артистка смогла еще больше раскрыться в актерской профессии, иначе это не имеет никакого смысла.

«Мне приходят сейчас сценарии, но я даже не могу их рассматривать. Честно, такой дебилизм», — делится певица.

Ранее 5-tv.ru писал, как Игорь Золотовицкий смущался в сцене с поцелуем с Лолитой.

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