В Петербурге почтили память жертв теракта в метро

В Петербурге сегодня вспоминают жертв теракта в метро. Ровно шесть лет назад прогремел взрыв на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Бомбу в вагоне привел в действие террорист-смертник. Тогда погибли 15-ть пассажиров, десятки пострадали.

Еще одно устройство в метро смогли вовремя обезвредить. По этому делу были задержаны 11-ть человек. Они отбывают сейчас наказание.

В память о погибших петербуржцы несут цветы ко входу в подземку.