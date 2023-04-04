«На гастроли беру с собой шприцы»: Лолита о витаминном курсе

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 14

Лолита Милявская призналась, что делает сезонные уколы уже 12 лет

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Осенью этого года певице стукнет 60 лет. Тем не менее даже молодые артисты могут позавидовать ее энергичности и работоспособности.

Лолита делает сезонные уколы на протяжении 12 лет. Об этом она рассказала на музыкальной премии «Нового радио».

На гастроли певица поехала с витаминным курсом, который ей выписал врач. По признанию Лолиты, подобная профилактика необходима, учитывая ее жесткий график.

«Курс помогает нервной системе. <...> Лучше память, сосудистые препараты. Ты себя чувствуешь лучше, ты более работоспособный», — рассказывала артистка.

Врач певицы рекомендует после 40 лет более тщательно заниматься своим здоровьем. Поэтому Лолита также периодически сдает анализ крови, чтобы узнать, каких компонентов в организме не хватает.

«Как правило, если ты за собой хотя бы раз в год следишь, тебе всего хватает», — делится своими наблюдениями артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, как Игорь Золотовицкий смущался в сцене с поцелуем с Лолитой.

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
77.95
0.63 84.62
0.51
Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на понедельник, 3 апреля

Последние новости

2:36
«На гастроли беру с собой шприцы»: Лолита о витаминном курсе
2:15
Лавров: Евросоюз потерял Россию по своей же вине
2:10
Шоковая заморозка и мед: названы 5 способов добиться стопроцентной всхожести семян
1:57
«Расслабьтесь, я люблю Россию»: Галустян объяснил, зачем ему гражданство Армении
1:37
Десять часов лицом к лицу: Лавров объяснил важность переговоров Путина и Си Цзиньпина
1:20
Певице Славе стало плохо после переживаний за роды дочери: «Заболела я»

Сейчас читают

Переспи и разрядись: 58-летняя Азиза толкает живущего отдельно молодого мужа в объятия
В Академии военных наук раскрыли, за счет чего ВСУ пытаются удержать фронт
«Я принесла»: что сказала Дарья Трепова на первом допросе в МВД РФ
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео