Прикидывалась патриотом: Дарья Трепова вела псевдо-канал в поддержку СВО
Дарья Трепова вела псевдо-канал в поддержку СВО
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Подозреваемая в гибели военкора Татарского петербурженка пыталась проникнуть в патриотическую тусовку.
Подозреваемая в совершении теракта в петербургском кафе Дарья Трепова вела псевдо-канал в поддержку спецоперации и пыталась проникнуть в патриотическую тусовку. Об этом Telegram-каналу «112» сообщили сотрудники московской книжной лавки «Листва».
По их словам, впервые Трепова появилась у них 3 марта. Она представилась Настей, была активной, со всеми знакомилась и показывала свой Telegram-канал «Осколки святых чудес». Он был создан в 2021 году, однако патриотическую направленность приобрел только в декабре 2022 года.
Также Трепова предложила «Листве» открытки собственного производства, прибыль с которых якобы должна была пойти на гуманитарную помощь.
Вернувшись в лавку 26 марта, Трепова реализовала на благотворительную продажу 40 открыток. Фото открыток на фоне лавки Трепова опубликовала в своем канале, однако сейчас этот пост удален, как и переписка с сотрудниками «Листвы».
Руководство книжной лавки заявило, что все их торговые точки будут исследованы на предмет заложенных бомб и подслушивающих устройств. Также в них будет организован досмотр с металлодетектором.
Объявленную в федеральный розыск Дарью Трепову задержали спустя около суток после взрыва в кафе на съемной квартире в выборгском районе Северной столицы. На руках у 26-летняя петербурженки был билет на самолет из Пулково, однако на рейс она так и не зарегистрировалась.
Взрыв в петербургском кафе прогремел вечером 2 апреля. В помещении находилось около сотни человек. Ранения получили более 30 из них, восемь до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Военкор Владлен Татарский погиб на месте.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет РФ признал взрыв в кафе Петербурга, в результате которого погиб Владлен Татарский, террористическим актом.
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