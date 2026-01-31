Убившая военкора Владлена Татарского Дарья Трепова* дала интервью из колонии

|
Мария Гоманюк
Показ запланирован на 1 февраля.

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Тема:
Дарья Трепова*, приговоренная к 27 годам лишения свободы за убийство военкора Владлена Татарского (Максима Фомина — настоящее имя. — Прим. ред.), стала участницей интервью на федеральном телеканале. Об этом сообщила журналист Ольга Скабеева в Telegram-канале.

По ее словам, в эфире выйдет фильм-интервью с участием Треповой. Показ запланирован на воскресенье, 1 февраля.

До этого в УФСИН по Республике Мордовия информировали, что Трепову поместили в штрафной изолятор за нарушение установленного порядка отбывания наказания в декабре. Прежде в СМИ появлялись сообщения о возможных конфликтах осужденной с другими заключенными, однако официального подтверждения этим данным не приводилось.

Теракт, в результате которого погиб Татарский, произошел 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге в кафе во время его творческой встречи. Трепова вручила ему статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. В результате взрыва военкор погиб, саму фигурантку задержали на следующий день.

Суд приговори Трепову к 27 годам колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей 25 января 2024 года. Ее признали виновной по статьям о террористическом акте, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. Кроме того, суд обязал ее выплатить 16,4 миллиона рублей по гражданским искам.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности суда над убийцами генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

* — внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

