Представители УФСИН Мордовии оценили состояние здоровья убийцы военкора Татарского Треповой*

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 37 0

Убийца военкора Татарского Трепова* не нуждается в медицинской помощи

Представители УФСИН Мордовии оценили состояние здоровья убийцы военкора Татарского Треповой*

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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За решеткой террористка проведет еще более 20 лет.

В УФСИН РФ по Республике Мордовия опровергли госпитализацию убийцы военкора Владлена Татарского — Дарьи Треповой*.

Накануне СМИ стали сообщать, что террористка была доставлена в больницу на фоне тяжелой депрессии. Однако подтверждений этому факту не было. Представители УФСИН заявили о том, что с ней все в порядке.

«Осужденная отбывает назначенное судом наказание в исправительном учреждении общего режима. Состояние ее здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается», — рассказали в ведомстве.

Дарья Трепова совершила террористический акт 2 апреля 2023 года в баре на Университетской набережной в Петербурге. В результате ее действий погиб военкор Владлен Татарский, который проводил в тот момент творческую встречу. Пострадало 52 человека. Осужденная принесла ему заранее подготовленную статуэтку с бомбой в качестве подарка. Ничего не подозревающий Татарский был подорван после получения презента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с убийцы военкора Татарского требуют взыскать долг по оплате жилья.

* — внесена в реестр террористов и экстремистов.

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