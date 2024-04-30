Полянский: Украина бравирует причастностью к убийству российских журналистов

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 84 0

За последнее время от рук киевского режима погибло сразу несколько военных корреспондентов.

Полянский: Украина бравирует причастностью к убийству российских журналистов

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Киевский режим открыто бравирует причастность к убийствам российских журналистов. Об этом на заседании Комитета по информации ГА ООН заявил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

«Экстремальным проявлением нетерпимости к другим точкам зрения стали целенаправленные жестокие убийства российских журналистов, реализуемые террористическими методам», — отметил дипломат.

Он напомнил, что за последнее время от рук украинских боевиков погибли Дарья Дугина, Владлен Татарский (Прим. ред. — настоящее имя — Максим Фомин), Олег Клоков, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, военкор «России 24» Борис Максудов, военкор «Известий» Семен Еремин.

Писатель и общественный деятель Захар Прилепен чудом выжил в результате покушения на его жизнь.

«При этом официальный Киев открыто бравирует своей причастностью к совершению этих преступлений», — сказал Полянский.

Он считает, что Украина специально открыла охоту на российских журналистов, а Запад на все это закрывает глаза.

Ранее 5-tv.ru писал, что международные журналистике союзы отказались осуждать Украину за убийство Еремина.

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