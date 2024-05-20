Суд оставил в силе 27-летний приговор Дарье Треповой*
Сторона обвинения при этом сочла решение мягким и требовала увеличить срок на год.
Фото: Ковалев Петр / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Приговор Дарье Треповой* по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский, оставлен в силе, несмотря на требования гособвинения увеличить срок до 28 лет. Решение оставлено без изменений Апелляционным военным судом.
Сторона обвинения посчитала приговор первой инстанции мягким и требовала увеличить его на один год. Однако апелляционный суд не стал менять решение о лишении свободы для Треповой на 27 лет. Приговор для ее сообщника Дмитрия Касинцева также оставлен без изменений (год и девять месяцев).
Теракт в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб Владлен Татарский, произошел 2 апреля 2023-го в баре на Университетской набережной. Там журналист проводит творческую встречу, в один момент в помещении прогремел мощный взрыв. Бомбу, спрятанную в статуэтку, на мероприятие принесла именно Трепова. И именно она вручила ее военкору в качестве подарка.
* — внесена в список террористов и экстремистов в России
- 20 мая
- Гособвинение требует увеличить срок Треповой* до 28 лет
- 30 апр
- Полянский: Украина бравирует причастностью к убийству российских журналистов
- 16 апр
- В Апелляционный суд поступили жалобы на приговор Треповой*
- 10 апр
- Сбежавшей из России феминистке Маршенкуловой заочно предъявлено обвинение
- 2 апр
- Исполнился ровно год со дня теракта в кафе в Петербурге, где погиб военкор Татарский
- 16 февр
- Прокуратура обжаловала приговор Треповой*, посчитав его слишком мягким
- 27 янв
- Дарья Трепова* останется в СИЗО до нового суда
- 26 янв
- Рекорд Треповой*: кто еще из женщин получил большие тюремные сроки в РФ
- 25 янв
- Она улыбалась: террористка Трепова* получила наказание за теракт в Петербурге
- 25 янв
- Суд вынес приговор Дарье Треповой*
Читайте также
40%
0.07 98.78
-0.12
Нашли ошибку?