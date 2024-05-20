Гособвинение требует увеличить срок Треповой* до 28 лет

Наказание сочли для нее слишком мягким.
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
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Гособвинение требует на один год увеличить срок Дарье Треповой*, осужденной на 27 лет колонии по делу об убийстве военкора Владлена Татарского. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
«Наказание, назначенное Треповой, чрезмерно мягкое», — считает гособвинитель.
Гособвинитель требует усилить наказание Треповой и по причине общественной значимости. Он пояснил это тем, что осужденная имеет медобразование. При этом Трепова с равнодушием наблюдала за страданиями большого количества пострадавших от взрыва людей, и не собиралась оказать им помощь.
Теракт в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб Владлен Татарский, произошел 2 апреля 2023-го в баре на Университетской набережной. Там журналист проводит творческую встречу, в один момент в помещении прогремел мощный взрыв. Бомбу, спрятанную в статуэтку, на мероприятие принесла именно Трепова. И именно она вручила ее военкору в качестве подарка.
* — внесена в список террористов и экстремистов в России
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