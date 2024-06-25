Осужденную по делу о теракте Трепову* этапировали в колонию

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 131 0

До этого она находилась в СИЗО.

Осужденную по делу о теракте Трепову* этапировали в колонию

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Дарью Трепову*, осужденную по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский, этапировали в колонию. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердил ее адвокат Даниил Берман.

Дарья Трепова покинула СИЗО-5 в Петербурге вечером 24 июня. Наказание она будет отбывать в колонии в одном из регионов России. Приговор суд вынес Треповой в январе, по совокупности преступлений она получила 27 лет колонии общего режима. Прокуратура с решением не согласилась и требовала увеличить срок до 28 лет, однако апелляция была отклонена.

Теракт в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб Владлен Татарский, произошел 2 апреля 2023-го в баре на Университетской набережной. Там журналист проводит творческую встречу, в один момент в помещении прогремел мощный взрыв. Бомбу, спрятанную в статуэтку, на мероприятие принесла именно Трепова. И именно она вручила ее военкору в качестве подарка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД объявило в розыск активистку, оправдывающую убийство военкора Татарского.

* — внесена в список террористов и экстремистов в России

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