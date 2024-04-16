В Апелляционный суд поступили жалобы на приговор Треповой*

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 14 0

Дата рассмотрения жалоб пока что не назначена.

В Апелляционный суд поступили жалобы на приговор Треповой*

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Жалобы защиты и апелляционное представление прокуратуры на приговор Дарье Треповой* по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, поступили в Апелляционный военный суд. Об этом в инстанции сообщили агентству РИА Новости.

«В суд поступили апелляционные жалобы адвокатов и апелляционное представление прокурора Генеральной прокуратуры РФ», — говорится в материале.

Дата рассмотрения жалоб пока что не назначена.

Трепова получила 27 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 600 тысяч рублей. Прокуратура требует увеличить тюремный срок, а защита, в свою очередь, пытается смягчить наказание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что исполнился ровно год со дня теракта в кафе в Петербурге, где погиб военный Владлен Татарский: 2 апреля 2023-го в баре на Университетской набережной, где проходил творческий вечер военкора, прогремел мощный взрыв. Бомбу, спрятанную в статуэтку, на мероприятие принесла Трепова. И именно она вручила ее блогеру в качестве подарка.

* — внесена в список террористов и экстремистов в России

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