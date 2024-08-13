Осужденную за теракт Дарью Трепову* экстренно госпитализировали в Мордовии

Что произошло с убийцей военкора Владлена Татарского?
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
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Дарья Трепова*, осужденная за теракт в Санкт-Петербурге, в ходе которого погиб военкор Владлен Татарский, экстренно госпитализирована в тюремную больницу Республики Мордовия. Об этом стало известно телеканалу 78.ru.
Причиной ухудшения состояния террористки могла стать сильная депрессия и раскол личности, сообщил источник.
Уточняется, что ранее Трепову этапировали в ФКУ КП-14 УФСИН России по Республике Мордовия.
Теракт произошел 2 апреля 2023 года в баре на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где военкор Владлен Татарский проводил творческую встречу. Дарья Трепова подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Она взорвалась в руках мужчины и убила его.
Террористку приговорили к 27 годам лишения свободы. В июне 2024 года стало известно, что ее увезли из СИЗО Санкт-Петербурга к месту отбывания наказания.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с убийцы военкора Татарского требуют взыскать долг по оплате жилья.
* — внесена в список террористов и экстремистов
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