Более 300 тысяч жителей Подмосковья получили газ по президентской программе

Порядка 300 тысяч жителей Подмосковья получили газ благодаря программе социальной газификации. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. Он отметил, что Московская область входит в число лидеров по реализации проекта, как и по развитию индустрии переработки отходов.

«Вы провели очень большую работу по закрытию полигонов твердых коммунальных отходов. Сколько, 39 полигонов?», — спросил глава государства. Воробьев ответил утвердительно.

«Но надо теперь, конечно, работать над рекультивацией активно», — добавил Путин.

«Да, Владимир Владимирович, мы по федеральной программе 17 уже рекультивировали. То есть не просто амбарный замок повесили, а сегодня это экологически чистые территории, которые дальше можно развивать, или, по крайней мере, они не беспокоят», — отметил Воробьев.

Работают в Подмосковье и над другим поручением президента — решением проблемы обманутых дольщиков. И цифры впечатляют: из 115 тысяч пострадавших от действий недобросовестных застройщиков за пару лет в таком статусе остались чуть меньше 18 тысяч. Задача помощи всем этим людям остается приоритетной и решается при поддержке федерального правительства.