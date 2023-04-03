Более 300 тысяч жителей Подмосковья получили газ по президентской программе

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Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Московской области.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Порядка 300 тысяч жителей Подмосковья получили газ благодаря программе социальной газификации. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. Он отметил, что Московская область входит в число лидеров по реализации проекта, как и по развитию индустрии переработки отходов.

«Вы провели очень большую работу по закрытию полигонов твердых коммунальных отходов. Сколько, 39 полигонов?», — спросил глава государства. Воробьев ответил утвердительно.

«Но надо теперь, конечно, работать над рекультивацией активно», — добавил Путин.

«Да, Владимир Владимирович, мы по федеральной программе 17 уже рекультивировали. То есть не просто амбарный замок повесили, а сегодня это экологически чистые территории, которые дальше можно развивать, или, по крайней мере, они не беспокоят», — отметил Воробьев.

Работают в Подмосковье и над другим поручением президента — решением проблемы обманутых дольщиков. И цифры впечатляют: из 115 тысяч пострадавших от действий недобросовестных застройщиков за пару лет в таком статусе остались чуть меньше 18 тысяч. Задача помощи всем этим людям остается приоритетной и решается при поддержке федерального правительства.

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