В США заявили о возможном повреждении ядерной бомбы на авиабазе в Нидерландах

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 51

FAS: в результате недавней аварии на авиабазе в Нидерландах пострадала ядерная бомба США

В США заявили о возможном повреждении ядерной бомбы на авиабазе в Нидерландах

Фото: www.globallookpress.com / McPHOTO/M. Gann via www.imago-im

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Американские ученые заговорили о первом зафиксированном инциденте с ядерным оружием на авиабазах в Европе.

Американская термоядерная бомба B61, хранящаяся на авиабазе в Нидерландах, могла быть повреждена в результате «недавнего инцидента». Об этом сообщается на сайте некоммерческой организации «Федерация американских ученых» (FAS).

На опубликованной в статье фотографии видно, как бомбу осматривает команда саперов. Снимок до этого оказался в методичке для студентов лаборатории Лос-Аламос — одного из центров производства американского ядерного оружия. Изображение, как установили ученые, относится к авиабазе Фолкел в Нидерландах.

При этом отмечается, что официальных подтверждений того, что на снимке действительно авиабаза Фолкел, нет. Также не подтверждено, что изображенная на снимке бомба настоящая, а не учебная, и то, что урон ей был нанесен в результате некоего происшествия, а не был тренировочным сценарием.

В публикации подчеркивается, что в случае подтверждения подлинности изображения можно будет говорить о первом зафиксированном инциденте с ядерным оружием на авиабазах в Европе.

В октябре прошлого года Politico со ссылкой на источники в правительстве США сообщило, что американские власти хотят ускорить процесс размещения новых тактических ядерных бомб воздушного базирования B61-12 в Европе.

Издание отметило, что инициатором идеи стали союзники Вашингтона из Европы, которые желают максимально ускорить процесс обновления американского оружия на своих территориях в связи с «тревожной мировой обстановкой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США признали эффективность решения президента РФ Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии. 

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