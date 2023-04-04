«Если не разнесло»: муж Летучей объяснил, какие фото запрещает публиковать ей в соцсетях

На пятом десятке телеведущая имеет стройное тело, которое, как она считает, должен видеть не только любимый супруг.

Телеведущая Елена Летучая узнала у мужа Юрия Анашенкова, какие, по его мнению, фотографии он считает приемлемыми для показа публике, а какие под запретом. Его ответом она поделилась с подписчиками в своем Telegram-канале. Так, по словам супруга, если знаменитость не поправилась и не выглядит ужасно, то кадры можно выставлять на всеобщее обозрение.

«Если мы на отдыхе и тебя не разнесло. Ну у тебя хорошая фигура. Пока можно», — заявил он.

Кроме того, Анашенков объяснил, что к фотосессиям жены в нижнем белье относится нейтрально, но все же надо знать предел, чтобы кадры не получились вызывающими и интимными.

«Тут у каждого своя грань. Там на грани было. Но мне в целом понравилось. Я не вижу в этом проблемы», — прокомментировал бизнесмен последнюю съемку Летучей.

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В браке с Анашенковым телеведущая уже седьмой год. У него есть двое детей от предыдущих браков. У Летучей в 44 года наследников нет. К детям супруга она относится хорошо и считает их родными.

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