«Взял меня за руку»: Седокова рассказала о знакомстве с мужем

Знаменитость, сразу поняла, что ему важно то, чем она занимается.

Певица Анна Седокова познакомилась со своим мужем — баскетболистом Янисом Тиммой — в баре. Но все произошло очень необычно. Об этом она рассказала в интервью Газете.ру.

Оказалось, что любовь настигла их в ее собственном бар, куда Янис и забрел. По словам артистки, она вручила ему толстовку, а на следующий день он записал видео, где пел песню, надев на себя ее подарок.

«И я поняла, он — человек, для которого важно то, что я создаю», — рассказывает знаменитость.

Потом, по ее словам, все случилось очень быстро.

«А дальше, когда он взял меня за руку, я уже поняла, что он — мой, а я — его», — заключила певица.

Влюбленные поженились два года назад. Для Седоковой этот брак стал третьим и, по ее же словам, самый счастливым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Седокова рассказала, что ее раздражает в муже.