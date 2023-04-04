«Взял меня за руку»: Седокова рассказала о знакомстве с мужем

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Певица Анна Седокова рассказала о знакомстве с мужем

«Взял меня за руку»: Седокова рассказала о знакомстве с мужем

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитость, сразу поняла, что ему важно то, чем она занимается.

Певица Анна Седокова познакомилась со своим мужем — баскетболистом Янисом Тиммой — в баре. Но все произошло очень необычно. Об этом она рассказала в интервью Газете.ру.

Оказалось, что любовь настигла их в ее собственном бар, куда Янис и забрел. По словам артистки, она вручила ему толстовку, а на следующий день он записал видео, где пел песню, надев на себя ее подарок.

«И я поняла, он — человек, для которого важно то, что я создаю», — рассказывает знаменитость.

Потом, по ее словам, все случилось очень быстро.

«А дальше, когда он взял меня за руку, я уже поняла, что он — мой, а я — его», — заключила певица.

Влюбленные поженились два года назад. Для Седоковой этот брак стал третьим и, по ее же словам, самый счастливым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Седокова рассказала, что ее раздражает в муже.

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