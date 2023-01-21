«Ненавижу!» — Седокова рассказала, что ее раздражает в муже

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 122

Анну Седокову раздражают совместные тренировки с мужем

«Ненавижу!» — Седокова рассказала, что ее раздражает в муже

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Экс-солистка «ВИА Гры» в третьем браке два года. Между ней и супругом есть любовь и страсть. Но есть моменты, с которыми артистка никак не может смириться.

Экс-солистка «ВИА Гра» Анна Седокова, которая еще в конце прошлого года жаловалась на нехватку внимания от мужа Яниса Тиммы, теперь поделилась с публикой неприятным моментом в отношениях. Она рассказала, что больше всего ее раздражает в любимом.

По долгу профессии — Тимм баскетболист — муж крайне серьезно относится к тренировкам и спорту и заставляет жену поддерживать форму, тогда как сама Седокова этого терпеть не может. При этом он постоянно контролирует занятия Седоковой и сильно нагружает ее.

«Ненавижу, когда меня тренирует муж. Это как прийти в трениках на конкурс „Мисс Вселенная“. Когда тебя тренирует мистер совершенство и выносливость. В общем, он платит мне, чтобы я с ним тренировалась. Знайте», — пошутила артистка в социальной сети.

К слову, пара поженилась два года назад. Для артистки этот брак стал третьим. И, по словам, Седоковой, самый счастливый. Да, без конфликтов супруги не обходятся. Но как только возникает недопонимание, они собирают вещи и уезжают в отпуск на несколько дней. Вдали от близких они придаются любви, пьют шампанское и наслаждаются компанией друг друга. Такой способ им помогает решать все проблемы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Анастасия Волочкова чуть ли не разрыдалась после возвращения из отпуска и похода к ортопеду-травматологу.

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