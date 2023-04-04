Трампу предъявят обвинения по 34 пунктам уголовных преступлений

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 82

Yahoo: прокурор переквалифицировал все пункты обвинения против Трампа в уголовные

Трампу предъявят обвинения по 34 пунктам уголовных преступлений

Фото: Reuters / BRETT ROJO/USA TODAY SPORTS

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Бывший хозяин Овального кабинета может сесть в тюрьму на четыре года.

Все 34 пункта обвинения в отношении бывшего президента США Дональда Трампа переквалифицированы в уголовные. Это сделано по просьбе окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, сообщает Yahoo News.

«Офис Брэгга повысил все обвинения до преступлений класса Е, представляющих низший уровень преступлений в уголовном кодексе штата Нью-Йорк», — говорится в сообщении.

А ведь до этого все обвинения в фальсификации деловой документации могли преследоваться в данном штате просто как проступок. Теперь политику может грозить до четырех лет лишения свободы. Но, согласно автору статьи издания, это очень маловероятно, так как обычно в тюрьму за это не попадают, если закон нарушен всего один раз.

Против бывшего хозяина Овального кабинета расследуется дело о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Ожидается, что Трампу предложат сдаться властям добровольно.

Уже 10 марта стало известно, что политику собираются предъявить уголовные обвинения из-за выплат порноактрисе Стефани Клиффорд, с которой у него якобы были сексуальные контакты в 2006–2007 годах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Трамп пытается заручиться помощью у конгрессменов на фоне обвинений.

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