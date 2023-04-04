Самое слабое звено: стоматолог предупредила о последствиях авитаминоза для зубов

Выявить проблему можно по нескольким очевидным признакам.

Дефицит витаминов остро сказывается на здоровье человека: подводит иммунитет, выпадают волосы, нервная система дает сбой, и это далеко не весь список проблем, которые потом приходится долго и мучительно разгребать. В том числе это касается лечения зубов — при недостатке необходимых веществ в организме они начинают сыпаться, а десна при этом — кровоточить, предупредила издание «Страсти» стоматолог-ортопед Евгения Бойцова.

По словам эксперта, необходим как воздух человеку, в частности, витамин D, на который возложена такая важная миссия, как усвоение фосфора и кальция. Последний при этом отвечает за прочность зубов: при дефиците минерала они начинают крошиться, а у детей вдобавок еще и не торопятся расти.

Чутко также зубы реагируют на нехватку витамина С, в огромный функционал которого входит и выработка коллагена. А от него в свою очередь зависит другой важный процесс — формирование соединительной ткани.

«Из этой же ткани состоят кости, десна и стенки сосудов. Поэтому при дефиците этого витамина может развиваться кровоточивость десен», — пояснила эксперт.

Вместе с этим здоровье зубов зависит и от наличия других витаминов в организме: А — влияет на работу слюнных желез и состояние мягких тканей полости рта, К — на свертываемость крови. Поэтому врач рекомендует внимательно относиться к здоровью и при первых признаках авитаминоза обратиться к врачу. О нем, кстати, могут говорить также постоянные трещины на губах.

«Я рекомендую заниматься восстановлением дефицита витаминов в организме только после сдачи анализов и назначения врача. Это поможет определиться с тем, какие витамины и в какой дозировке нужно принимать именно вам», — подчеркнула специалист.

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