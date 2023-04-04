Скрывали три месяца: у режиссера Кончаловского родился третий ребенок

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Рита Миронова
Рита Миронова 713

У 57-летнего Егора Кончаловского родился третий ребенок

Скрывали три месяца: у режиссера Кончаловского родился третий ребенок

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Наследника известному кинематографисту родила адвокат Мария Леонова.

Режиссер Егор Кончаловский стал отцом. Для 57-летнего кинематографиста это третий ребенок. Как пишет StarHit.ru, о рождении наследника Кончаловский не сообщал три месяца, пока в соцсетях не появилось провокационное фото.

Старшая дочь режиссера Мария опубликовала фотографии с ребенком. Поклонников смутила подпись «Как-то мы подозрительно похожи». Догадки подтвердила супруга Кончаловского, адвокат Мария Леонова. Она сообщила, что сына назвали Маратом.

«Спасибо за поздравления. Сын родился еще в январе. Имя выбирал Егор, мне оно тоже нравится, так что я была солидарна», — поделилась Мария.

В браке с ней для Кончаловского это второй ребенок. Пара расписалась только в 2022 году, но в целом отношения завязались более шести лет назад. А старшая дочь Кончаловского родилась от актрисы Любови Толкалиной. С ней режиссер прожил 20 лет, но так и не зарегистрировал отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Кончаловского решилась на экстра-короткую стрижку и смену имиджа.

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