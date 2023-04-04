Седокова объяснила раздельное проживание с дочерью: «Это было правильно»

У знаменитости трое детей, но ни в ком из них она не готова раствориться полностью.

Певица Анна Седокова объяснила, почему ее 19-летняя дочь Алина не живет с мамой под одной крышей. Дело, как оказалось, не в конфликтах и недопонимании.

По информации Газеты.ру, девушка сейчас находится в Бостоне, где получает образование. Экс-солистка группы «ВИА Гра» не сомневается, что раздельное проживание пойдет Алине только во благо, тем более, у нее давно все в порядке с самостоятельностью и ответственностью. Примерно так же с этим обстояли дела и у самой знаменитости более 20 лет назад — плюсов свободного плавания оказалось большем, чем минусов.

«Зная, сколько решений она уже сама принимает, понимает, насколько это ей будет полезно в жизни, думаю, что это было правильно», — поделилась артистка.

По ее мнению, женщины вообще не должны полностью посвящать себя материнству — все в пределах разумного. Наступает такой момент, уверенна Анна, когда просто необходимо дать карт-бланш детям и посвятить свободное время себе.

«Если есть возможность у взрослой, состоятельной девушки в 18 лет жить своей жизнью, не встречаясь с мамой каждый день на кухне, то мне кажется, это нужно делать», — добавила знаменитость.

Анна Седокова — мама троих детей. Первым ребенком стала 18-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича (спортсмен умер в 2014 году. — Прим. ред.), вторым — 11-летняя дочь Моника от бизнесмена Максима Чернявского, которая живет с ним в США. Гектор родился от российского предпринимателя Артема Комарова. Сейчас знаменитость замужем за баскетболистом Янисом Тиммой, общих детей у них нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Седокова познакомилась с третьим мужем.