Танки в помощь: российские бойцы успешно пробивают дорогу к Северску

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 115

Сейчас на этом направлении из-за весны все буквально утопает в грязи. Продвигаться солдатам помогают вездепроходимые боевые машины.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Активные бои сейчас идут в направлении Северска. Это тыловой город ВСУ, к которому пробиваются наши военные. На подступах, буквально в 12-ти километрах от него, удалось уничтожить крупный украинский форпост, размещенный на территории водоканала. Продвигаться вглубь фронта в условиях весенней распутицы, когда все утопает в грязи, российским бойцам помогают танки. За их работой на передовой наблюдал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Дороги смешаны с грязью, где-то едва можно проехать. Дальше в основном приходится идти пешком под ударами вражеской артиллерии. В один момент колесный транспорт по приказу командования останавливается — движение продолжают танки.

Командир танка в беседе с нашим корреспондентом раскрыл секреты ведения боя, например, поделился, как перейти на полуавтоматический досыл заряда.

«Мы не используем старый дедовский метод, у нас технологии — вот так мы производим полуавтоматический досыл. Как часто? В основном, в тех случаях, когда отработали и говорят, чтоб не расходовать чрезвычайно большое количество боекомплекта, чтоб в молоко оно не уходило, как говорится», — отмечает военный.

Проходит не больше десяти минут, и уже сразу несколько экипажей готовы выйти к огневой. Так, на белогоровском направлении начинается «танковая карусель».

«Дороги сейчас непроходимы, но для наших танков это не проблема. Они, как известно, грязи не боятся. И вот очередной экипаж выходит на боевую работу», — отмечает журналист.

По асфальту в паре километрах от противника танк выходит к своей цели — западной фильтровальной станции Белогоровского водоканала. Огромная территория предприятия превратилась в крупный форпост ВСУ. Съемочная группа вместе с разведчиками занимает удобную позицию и наблюдает за огневой работой.

«Укрытий на данном участке фронта не так уж и много, тем более сохранившихся укрытий. Но выручает погода, ближайшую неделю будет вот так пасмурно, и это, по крайней мере, гарантирует, что в этом радиусе вражеских беспилотников не будет», — уточнил корреспондент.

Наши операторы БПЛА приноровились к трудным погодным условиям и полноценно ведут корректировку танкового огня. Так удалось осуществить точное попадание по выходу из здания, где ВСУ укрывает свой личный состав.

После еще одной серии залпов на данном участке фронта становится тише и все перемещаются левее по линии соприкосновения — на спорное направление, где минометчики поджимают северский гарнизон ВСУ. Таким образом наши силы пытаются выровнять линию фронта и пробить дорогу к тыловому городу ВСУ — Северску.

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