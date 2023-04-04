Трампа арестовали перед предъявлением обвинения

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 162

Экс-президент заявил, что не может поверить в происходящее с ним и назвал ситуацию «сюрреалистичной».

Трампа арестовали перед предъявлением обвинения

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена, где его взяли под стражу до предъявления обвинения. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что в ходе ареста у Трампа могут снять отпечатки пальцев, после чего его доставят в зал суда, где предъявят обвинение. Ожидается, что после ареста на Трампа не будут надеты наручники, поскольку он останется под охраной сотрудников полиции.

Стоит отметить, что в американской судебной системе арест — это обязательная часть выдвижения обвинений, которая не означает помещения под стражу. Обвиняемый остается под арестом только на время выдвижения обвинений.

Тем временем у здания на Манхэттене собрались сторонники и противники Трампа. Первые размахивает флагами с фамилией экс-президента и надписями «Трамп или смерть», вторые обвиняют его во лжи.

Сам бывший американский лидер в связи со своим арестом и предъявлением обвинений заявил, что не может поверить, что это происходит в Америке, и назвал ситуацию «сюрреалистичной».

В свою очередь в Белом доме заявили, что готовы к возможным «вспышкам насилия», которые могут начаться после предъявления обвинений Трампу, и следят за ситуацией «настолько внимательно, насколько это возможно». В то же время полиция Нью-Йорка переведена в режим повышенной готовности, а улицы в нижней части Манхэттена перекрыты.

Ранее сообщалось, что все 34 пункта обвинения в отношении бывшего президента США Дональда Трампа переквалифицированы в уголовные по требованию окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга. Теперь политику может грозить до четырех лет лишения свободы.

Против бывшего хозяина Белого дома расследуется дело о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Также 10 марта стало известно, что политику собираются предъявить уголовные обвинения из-за выплат порноактрисе Стефани Клиффорд, с которой у него якобы были сексуальные контакты в 2006–2007 годах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какое наказание может грозить экс-президенту США Трампу.

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