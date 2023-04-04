Трамп не признал вину в фальсификации документов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 61

Трамп покинул суд в Нью-Йорке после предъявления обвинений

Трамп не признал вину в фальсификации документов

Фото: www.globallookpress.com / White House

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Бывший хозяин Белого дома назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.

Экс-президент США Дональд Трамп не признал в ходе суда себя виновным в фальсификации документов. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, политик отверг все 34 пункта предъявленных ему обвинений, назвав их политически мотивированными.

Также сообщается, что Трамп уже покинул здание суда. При этом с него сняли формальный арест, который в американской судебной системе является частью процедуры выдвижения обвинений и не означает помещения под стражу.

Ранее бывший американский лидер в соцсети заявил, что не может поверить в реальность происходящего с ним в Америке, и назвал ситуацию «сюрреалистичной».

Суд выдвинул против экс-хозяина Белого дома обвинение в подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Предварительно, дело может быть связано с выплатой денег порноактрисе Сторми Дэниэлс. Согласно данным следствия, ей было перечислено 130 тысяч долларов, чтобы во время избирательной кампании 2016 года она не упоминала про сексуальную связь с политиком в 2006 году.

Известно, что все 34 пункта обвинения против Трампа по требованию окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга были переквалифицированы в уголовные. Политику может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какое наказание может грозить экс-президенту США Дональду Трампу.

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