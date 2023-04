Последнего раза не будет: 92-летний Руперт Мердок отменил свою помолвку

Уже летом должна была состояться красочная церемония бракосочетания. Но что-то пошло не так.

Австралийский и американский предприниматель Руперт Мердок решил отменить свою помолвку с бывшим капелланом полиции Сан-Франциско Энн Лесли Смит. Об этом сообщает Vanity Fair.

92-летний медиамагнат принял такое решение из-за евангельских взглядов своей возлюбленной. Журналисты пытались узнать у его представителя хоть какие-то подробности обстоятельств, но он отказался от комментариев.

Свадьба с 66-летней вдовой кантри-певца и телеведущего Честера Смита должна была состояться уже этим летом. Познакомились влюбленные в сентябре на фоне огромной любви к вину. Оказалось, что покойный муж женщины, как и Руперт Мердок, занимался виноделием.

Для Мердока этот брак стал бы пятым, а для Смит — вторым. Но, увы. Мы так и не увидим роскошной свадебной церемонии на одной из виноделен Мердока.

К слову, издание Forbes оценивает состояние Руперта Мердока в 17,6 миллиардов долларов. В медиахолдинг его компании NewsCorp входят такие крупные газеты, как The New York Post, The Wall Street Journal и The Times.

