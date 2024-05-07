На Украине обвиняют двух офицеров в подготовке покушения на Зеленского

СБУ заявила о разоблачении сети агентов, готовивших преступление.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух полковников Управления государственной охраны страны за подготовку покушения на президента Незалежной Владимира Зеленского. Об этом сообщила спецслужба в Telegram-канале.

«СБУ разоблачила сеть агентов <…>, которые готовили убийство Владимира Зеленского: задержаны два полковника УГО», — говорится в сообщении.

В планы задержанных входила слежка за Зеленским, а также другими украинскими чиновниками, среди них — главы СБУ Василий Малюк и Главного управления разведки Минобороны Незалежной Кирилл Буданов*.

Помимо этого, подозреваемые собирались навести на цель ракетный удар, а при необходимости применить и дрон-камикадзе. Фигурантам предъявлены обвинения в госизмене и подготовке теракта, им грозит пожизненное лишение свободы.

Украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале раскрыло имена обвиняемых в покушении на Зеленского и других чиновников. По данным издания, СБУ задержала полковников Андрея Гука и Деркача (имя не сообщается).

«Полковника Андрея Гука задержали в Конча-Заспе, где у него частный дом площадью более 500 квадратных метров. При обыске нашли оружие, которое якобы пропало в УГО еще 24 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

Также у Гука были изъяты взрывные устройства. Деркача задержали в Сумской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США активизировали работу по смене Владимира Зеленского.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.