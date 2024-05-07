«Состояние стабилизировалось»: жена Носкова назвала сроки его выписки из больницы

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 3 552 0

Николая Носкова выпишут из больницы через пару дней

«Состояние стабилизировалось»: жена Носкова назвала сроки его выписки из больницы

Фото: Стукалин Евгений / ТАСС

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Перенесший инсульт артист столкнулся с новым недугом — пневмонией.

Народный артист России Николай Носков был экстренно госпитализирован 3 мая с подозрением на пневмонию. Оказалось, простая простуда дала осложнения. Супруга певца Марина Носкова поспешила успокоить поклонников. В беседе с aif.ru она заявила, что состояние артиста улучшилось и его выпишут через несколько дней.

«У Николая стабилизировалось состояние. Курс лечения, который он сейчас проходит, по идее, плановый, он все равно должен был его пройти. Сейчас все в норме. Оснований для беспокойства нет. Через пару дней, по словам врачей, он может быть выписан», — обрадовала фанатов Носкова.

Исполнитель хита «Это здорово» пережил немало проблем со здоровьем. Но он продолжает выступать на сцене и радовать зрителей, хоть теперь и сидя на стуле. В 2017 году он перенес инсульт. Несмотря на это, спустя год он продолжил работу над альбомом «Живой» при поддержке продюсера Виктора Дробыша.

Ранее 5-tv.ru рассказал о состоянии Носкова, со слов врача.

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