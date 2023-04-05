«Мои подписчики узнают первыми»: Мария Погребняк опровергла слухи о разводе

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 122

Мария Погребняк опровергла слухи о разводе с мужем-футболистом из-за измен

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Ранее появилась информация, что отношения между супругами дали трещину. Как обстоят дела на самом деле?

Блогер Мария Погребняк опровергла слухи о разводе с мужем-футболистом. Ранее об этом писал StarHit.ru со ссылкой на друга из окружения семейной пары. По его словам, футболист и блогер собираются разводиться и уже разъехались: якобы Павел переехал из загородного дома, оставив там Марию с тремя сыновьями.

«У нас нет загородного дома, мы живем в центре Москвы», — рассказала Мария Погребняк в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Блогер отметила, что Павел уделяет много времени детям. При этом статус пары не менялся — они по-прежнему состоят в браке. А о любых переменах в личной жизни Погребняк пообещала сразу сообщить в соцсетях.

«Если что-то изменится, обязательно мои подписчики узнают об этом первыми», — отметила знаменитость.

Муж, по ее словам, все свободное время проводит с детьми, вопреки слухам о том, что он «загулял».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Погребняк чуть не погибла от укуса скорпиона на съемках шоу в Африке.

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