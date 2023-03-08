Мария Погребняк чуть не погибла от укуса скорпиона на съемках шоу в Африке

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 38

Блогер рассказала, что коварное ядовитое насекомое подкараулило ее в ванной.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Instagram* / mariapoga_; 5-tv.ru

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Блогер Мария Погребняк едва не попрощалась с жизнью в ходе съемок телешой «Новые звезды в Африке». Об опасном происшествии она рассказала в социальных сетях, представив публике несостоявшегося виновника трагедии. Им оказался ядовитый черный скорпион. Как пишет KP.RU, супруга футболиста Павла Погребняка на днях вернулась в Москву и принялась делиться воспоминаниями об участии в экстремальном проекте.

«Первая ночь в Африке могла стать для меня последней», — начала блогер.

Как рассказала Погребняк, со скорпионом она столкнулась в ванной гостиницы, в которой разместилась по приезде. И все могло бы закончиться плачевно, если бы звезда не увидела насекомое. По словам селебрити, она чуть не наступила на ядовитого монстра. Это произошло ранним утром, знаменитость очень испугалась, но все же решила запечатлеть насекомое.

Осознание минувшей опасности пришло к Погребняк немногим позже, когда она узнала, насколько ядовит был незваный гость. Оказывается, яд черного скорпиона начинает действовать в считанные минуты. Сначала это сильная боль в области, куда он ужалил, замет возможны судороги и даже удушье. Несвоевременная медицинская помощь может стоить жизни пострадавшему.

Сегодня уже оправившаяся от шока Погребняк даже видит некий мистический смысл во встрече со скорпионом. Увидеть это насекомое, подчеркнула звезда, большая удача, так как оно редко показывается людям на глаза. К слову, Мария Погребняк — Скорпион по знаку зодиака. Возможно, предположила знаменитость, в инциденте зашифровано предсказание, которое еще предстоит разгадать.

Ранее, писал 5-tv.ru, Мария Погребняк раскрыла корыстный план певицы Нюши и ее мужа Игоря Сивова, недавно признавшихся в пережитой измене.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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