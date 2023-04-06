Модель Васильева предупредила, что «адреналиновая худоба» убивает либидо

Что такое «адреналиновая худоба», и как с ней бороться? На эти вопросы в интервью изданию «Страсти» ответила модель и блогер Юлия Васильева.

Обычно при стрессе люди начинают есть больше, пытаясь «заесть» свои переживания. Но так делают только две трети. Оставшиеся — из-за стресса, наоборот, сильно худеют. В напряженные моменты их организм вырабатывает кортикотропин-рилизинг-гормон, который подавляет аппетит и включает симпатическую нервную систему, вынуждая человека активно действовать. Такой тип пищевого поведения называют «адреналиновая худоба».

«Может показаться, что это вполне работающая методика для желающих похудеть. Однако на деле это большая ошибка. Стресс изнашивает организм: мысли становятся хаотичными, как следствие — возникают проблемы с памятью, снижается либидо», — заявила блогер.

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Также Юлия предложила несколько способов, которые помогут справиться с «адреналиновой худобой».

Проработать эмоциональный интеллект. Это необходимо, чтобы не зависеть от собственных чувств и эмоций; Вести дневник со своими переживаниями; Записывать ситуации, которые стали причиной чувства раздражения; Ежедневно фиксировать хотя бы пять вещей, за которые вы благодарны; Не стесняться плакать, так как слезы — хороший способ снять напряжение.

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