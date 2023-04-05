Не делайте как наша Маша: полезен ли лайфхак Распутиной с вином в кубиках льда

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 40

Косметолог Гришина: нет смысла добавлять в кубики льда для косметологических процедур алкоголь

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Певица каждое утро протирает лицо кубиками льда с вином. Насколько это полезно или, наоборот, небезопасно?

Вино в кубиках льда — не лучший выбор для бьюти-процедур, несмотря на то, что данный метод хвалит и рекомендует певица Маша Распутина. О минусах такой процедуры в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала косметолог Мария Гришина.

По ее словам, протирать лицо кубиками льда в целом очень полезно для кожи, так как это положительно влияет на кровоток, а массажные движения по контурам лица разглаживают морщины. Однако добавлять что-либо в кубики льда косметолог не рекомендует.

«Нет смысла добавлять в кубики льда какие-то спиртосодержащие растворы, как это делает наша Маша (Распутина — Прим. ред.), потому что ни к чему хорошему это не приведет. Любые алкогольные напитки содержат спирт, который очень сильно сушит кожу», — объяснила Мария Гришина.

Помимо аллергической реакции, которую может вызвать данная процедура, лед может спровоцировать проблемы с сосудами. Особенно небезопасно это для тех, у кого сосуды на лице расположены близко. По словам Гришиной, из-за льда они станут более выраженными, и тогда проблему придется лечить у врача.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно пользоваться уходовой косметикой.

+10° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
79.36
1.41 86.72
2.10
Спокойствие ума — основа умиротворения: китайский совет дня на среду, 5 а...

Последние новости

14:01
Кремль анонсировал объемное выступление Путина
13:53
Супруг задержанной за теракт Дарьи Треповой скрылся в Грузии
13:41
Захарова указала на роль одиозного сайта «Миротворец» в убийстве Татарского
13:34
Ирина Дубцова подарила своему сыну отдельную квартиру в Москве
13:25
Изуродовавший лицо модели из Сочи пластический хирург предстанет перед судом
13:06
Жителя Австралии парализовало после неудачной попытки высморкаться

Сейчас читают

Пьяный мордобой на борту: полет Кравец завершился вызовом полиции
Как изменятся отношения России и НАТО после вступления Финляндии
Катя Лель поливает святой водой подарки от поклонников
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео