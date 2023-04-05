Не делайте как наша Маша: полезен ли лайфхак Распутиной с вином в кубиках льда

Певица каждое утро протирает лицо кубиками льда с вином. Насколько это полезно или, наоборот, небезопасно?

Вино в кубиках льда — не лучший выбор для бьюти-процедур, несмотря на то, что данный метод хвалит и рекомендует певица Маша Распутина. О минусах такой процедуры в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала косметолог Мария Гришина.

По ее словам, протирать лицо кубиками льда в целом очень полезно для кожи, так как это положительно влияет на кровоток, а массажные движения по контурам лица разглаживают морщины. Однако добавлять что-либо в кубики льда косметолог не рекомендует.

«Нет смысла добавлять в кубики льда какие-то спиртосодержащие растворы, как это делает наша Маша (Распутина — Прим. ред.), потому что ни к чему хорошему это не приведет. Любые алкогольные напитки содержат спирт, который очень сильно сушит кожу», — объяснила Мария Гришина.

Помимо аллергической реакции, которую может вызвать данная процедура, лед может спровоцировать проблемы с сосудами. Особенно небезопасно это для тех, у кого сосуды на лице расположены близко. По словам Гришиной, из-за льда они станут более выраженными, и тогда проблему придется лечить у врача.

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