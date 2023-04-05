Еды нет, везде хлам: как выглядит квартира, где жил истощенный мальчик-маугли

В помещении царит полный хаос и антисанитария. Как такое могло произойти?

Настоящий ребенок-маугли был обнаружен в одной из квартир Москвы. Первые видеокадры с места, где изъяли истощенного ребенка, появились эксклюзивно у 5-tv.ru.

Известно, что данная семья проживает на улице Сталеваров в многоэтажном доме. Внутри — полная антисанитария. Квартира завалена мусором, дома нет никакой еды, а холодильники используются в качестве шкафов для хранения вещей. Всего у матери и ее любовника — три комнаты, но ни в одной из них не соблюдены санитарные условия. Детские игрушки валяются на посуде, на полу — разбросанная одежда.

Сотрудники опеки не могли попасть в квартиру несколько дней — им не открывали дверь. Источник сообщает, что мать, возможно, страдает психическим заболеванием. По ее словам, в доме нет еды, потому что им постоянно отключают свет и из-за этого «ломаются холодильники.

По словам соседей, мальчик никогда не выходил из дома, даже в школу. С другими детьми он также не общается. Сейчас полиция изъяла ребенка у родителей, его обследуют врачи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как истощенный мальчик выживал в будке с собаками.