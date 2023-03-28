Все понимает, а ответить не может: как истощенный мальчик выживал в будке с собаками

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 3 989

В больницу ДНР попал истощенный мальчик, который жил в будке с собаками

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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Вес ребенка катастрофически мал. Прежде чем переходить к дальнейшему лечению врачам придется хорошенько откормить его.

В больницу ДНР попал истощенный ребенок, который несколько месяцев выживал в будке с собаками. Его осмотрел столичный врач-нейрохирург Дмитрий Зиненко, который прибыл в республику из Москвы для помощи тяжелым детям.

Отмечается, что мальчик не общается с врачами и другими пациентами. Он не может ничего говорить, но все понимает. Кормят пациента перетертой едой из бутылочки — он слишком истощен для нормальной пищи и переходу к дальнейшему лечению, отмечает Зиненко.

Вес ребенка катастрофически мал. Оперировать его сейчас нельзя, сначала нужно откормить, ведь кожа и кости не помогут хирургическим разрезам зарасти. По рассказам местных врачей, ребенок был настолько слаб, что только недавно начал ползать. В подтверждение слов медиков — пролежни на его затылке.

Почему мальчику пришлось зимой делить жилплощадь с собаками, не уточняется. По результатам осмотра ребенка и других маленьких пациентов московский хирург обещал взяться за оперирование особо тяжелых детей самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ убили десятимесячную девочку в ЛНР.

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