Все понимает, а ответить не может: как истощенный мальчик выживал в будке с собаками

Вес ребенка катастрофически мал. Прежде чем переходить к дальнейшему лечению врачам придется хорошенько откормить его.

В больницу ДНР попал истощенный ребенок, который несколько месяцев выживал в будке с собаками. Его осмотрел столичный врач-нейрохирург Дмитрий Зиненко, который прибыл в республику из Москвы для помощи тяжелым детям.

Отмечается, что мальчик не общается с врачами и другими пациентами. Он не может ничего говорить, но все понимает. Кормят пациента перетертой едой из бутылочки — он слишком истощен для нормальной пищи и переходу к дальнейшему лечению, отмечает Зиненко.

Вес ребенка катастрофически мал. Оперировать его сейчас нельзя, сначала нужно откормить, ведь кожа и кости не помогут хирургическим разрезам зарасти. По рассказам местных врачей, ребенок был настолько слаб, что только недавно начал ползать. В подтверждение слов медиков — пролежни на его затылке.

Почему мальчику пришлось зимой делить жилплощадь с собаками, не уточняется. По результатам осмотра ребенка и других маленьких пациентов московский хирург обещал взяться за оперирование особо тяжелых детей самостоятельно.

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