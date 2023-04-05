Школьница! 49-летняя певица Варвара раскрыла секрет неувядающей красоты

Знаменитость уверена, что следить за собой обязана каждая женщина. У разных способов свои преимущества.

Певица Варвара в свои 49 лет помолодела минимум на 20-ть и показала чудеса преображения, рассказывает издание dni.ru.

По словам знаменитости, за красивой внешностью стоит огромная работа и самой артистки, и специалистов, к помощи которых она периодически прибегает.

Один из проверенных артисткой методов — процедура смас-лифтинга. Ее суть в том, чтобы активировать выработку коллагена в глубоких слоях кожи. Манипуляция проводится с помощью специального оборудования, который излучает ультразвуковые волны. Результат, как демонстрирует Варвара, на лицо.

Кроме того, не скрывает певица, поддерживать молодость ей помогают уколы красоты — биоревитализация. Но, в отличие от многих коллег, знаменитость прибегает к процедуре не часто — до двух раз в год. Также периодически подтягивает кожу с помощью ботулинического токсина, простыми словами, ботокса.

«Недавно тоже снова поставила в лоб», — призналась знаменитость.

Однако секрет красивой внешности кроется не только в омолаживающих процедурах. Большое значение имеет образ жизни. В первую очередь - правильное питание, уверяет звезда.

«Важно понимать, для сохранения молодости тела надо не переедать, употреблять минимум алкоголя, завязать с курением и вейпами», — подчеркнула она.

В части косметики, по словам певицы, она делает выбор в пользу продукции, которая продается в аптеках. Хорошо работают, по ее словам, очищающие средства. Особенно они необходимы людям, которые часто наносят макияж, отметила Варвара.

«Следить за собой — обязанность каждого», — заключила артистка.

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