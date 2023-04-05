Ад для США, или зачем задержали Трампа всего лишь на час

Экс-президент Америки не пошел на сделку со следствием, что говорит о продолжении яркого сериала о рисках гражданской войны.

Арест Дональда Трампа продлился всего один час — на бывшего президента США даже наручники надевать не стали. Тем не менее, все это говорит об одном — Трамп не пошел на сделку со следствием ни по одному из 34-х пунктов обвинения, и теперь суд продолжится. А значит и шанс на реальный срок остается.

Где же проведет следующие четыре года республиканец — в тюремной камере или в овальном кабинете Белого дома, выясняла Яна Малдер.

Предвыборное шоу

«Америка катится в ад» — так под одобрительные крики сторонников Дональд Трамп высказался о всех 34 пунктах обвинения. После выхода из офиса окружного прокурора в Нью-Йорке 45-й президент США не проронил ни слова. Но как только вернулся в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде, сделал все, чтобы стать 47-м. И превратил уголовное преследование в почти предвыборное шоу.

Дональд Трамп изначально заявлял, что не оставит от обвинения камня на камне, поэтому к его пресс-конференции было приковано повышенное внимание. И с первых же фраз бывшего президента стало понятно, он настроен на долгую и продолжительную борьбу.

«Я никогда не думал, что такое может случиться. Единственное преступление, которое я совершил, — бесстрашно защищал нашу нацию от тех, кто стремится ее уничтожить», — заявил Трамп.

«Их цель — уничтожить Трампа»

Выдвижение обвинений против Трампа — первый случай уголовного преследования экс-президента США за последние 150 лет. До него штраф получал только Улисс Грант: он заплатил 20 долларов за превышение скорости. Трампу же может грозить реальный срок. Но к идее отправить пусть даже бывшего главу государства за решетку скептически относятся даже его противники. И снова вспоминают русских.

«Моей первой мыслью был Лаврентий Берия, бывший глава НКВД в советские времена, который однажды сказал Сталину: „Был бы человек, а статья найдется“. Я говорю это как человек, который очень сильно не хочет, чтобы Дональд Трамп был выдвинут в президенты от республиканцев, что очень огорчен обвинительным заключением. Оно даже слабее, чем я опасался», — сказал бывший советник США по национальной безопасности Джон Болтон.

Обвинения в том, что через юристов Трамп заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов якобы за молчание об их отношениях, могут рассыпаться из-за срока давности. Их не подтвержденный с Трампом роман был в 2006 году, а в 2018-м, по версии обвинения, политик заплатил Дэниелс из средств избирательной кампании. Старая история вышла на новый уровень, когда Трамп снова решил претендовать на президентское кресло.

«Их цель — уничтожить Трампа. Они не хотят, чтобы он стал президентом, хотят отвлечь внимание Трампа этим уголовным делом, чтобы он увяз настолько, чтобы у него не осталось возможности участвовать в выборах», — считает юрист Джон Вароли.

«Байден ведет мир к третьей мировой»

Вот только так ли сокрушительно для имиджа Трампа будет уголовное преследование? Как шоумен он использует образ жертвы на всю катушку. Как бизнесмен — еще и извлечет из него выгоду. Пока Трамп летел в Нью-Йорк, сумма на счету его избирательного штаба стала больше на семь миллионов долларов. Столько пожертвовали сторонники, которых трудно убедить — судебную систему США не используют, чтобы избавиться от неугодного политика.

Поддержать Трампа готова половина республиканцев. А демократам во время выступления в Мар-а-Лаго он припомнил и две попытки импичмента, и обыск в его доме, и украденные Байденом выборы.

«Администрация Байдена приведет мир к ядерной третьей мировой войне. Мы не так далеко от этого, верите вы или нет», — заявил бывший глава Белого дома.

Рост популярности Трампа

Пока обвинения против Трампа лишь спровоцировали рост его популярности. И заставили экспертов всерьез обсуждать, что будет, если их не удастся доказать. Окружному прокурору придется быть очень убедительным, в противном случае, вместо того чтобы уничтожить Трампа, он может помочь ему снова стать президентом.

«Все, что происходит сейчас вокруг Трампа, — это цирк. В долгосрочной перспективе это ничего не значит, но, конечно, у всего есть свои последствия. Я думаю, что нас ждет долгий процесс», — отметил адвокат Анджело Макдональд.

Следующее заседание по делу Трампа назначено на декабрь. Максимально ему может грозить 136 лет лишения свободы — это если суд решит сложить сроки по всем 34 пунктам обвинения. По отдельности за каждое ему светит четыре года. Фактически приговор за преступления, которые в США считаются незначительными, может быть намного мягче. Впрочем, даже судимость не помешает Трампу баллотироваться на новый срок. По закону США президентом может быть даже человек с судимостью. И управлять страной — из камеры.