«Попадают на эту удочку»: Юлия Беретта честно об отношении к милфам

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 1 851

Юлия Беретта честно рассказала об отношении к милфам

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Российская певица Юлия Беретта не собирается разменивать своего супруга на 20-летнего парня. Об этом она рассказала на премьере комедии «Я хочу! Я буду!».

Певица призналась, что в последнее время возросло количество красивых и ухоженных женщин, чей возраст перевалил за отметку в 40 лет. И даже в 50 многие представительницы прекрасного пола выглядят «конфетками», которых уж очень тяжело назвать «возрастными».

«Мужчины не разбираются в возрасте, они просто попадают на эту удочку. И женщины их там цап-царап», — рассказала Беретта.

Тем не менее, сама артистка пока не готова к отношениям с мужчиной младше. Потому что, во-первых, она сама считает себя молодой девушкой и, по ее признанию, не имеет никакого отношения к милфам, а во-вторых, Беретта называет себя глубоко-замужней женщиной, которая счастлива со своим супругом и не готова его променять ради другого. Тем не менее, певица придерживается позиции из романа Пушкина: «Любви все возрасты покорны».

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Беретта сменила имидж.

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