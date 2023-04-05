В Госдуму внесен законопроект о майских выходных с 1 по 9 мая

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 104

Нижняя палата рассмотрит увеличение выходных дней весной. Но какой ценой?

В Госдуму внесен законопроект о майских выходных с 1 по 9 мая

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Партия «Новые люди» внесли законопроект об увеличении выходных дней с 1 до 9 мая. Об этом журналистам рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

По его словам, фракцией был внесен проект, который сделает для всех людей майские каникулы по-настоящему длинными. Он отметил, что закон может быть принят достаточно оперативно, тогда уже в текущем году россияне начнут отдыхать 29 апреля, а закончат — 9 мая.

Уточняется, что количество майских выходных планируется увеличить за счет новогодних праздников. Таким образом, в 2024 году отдохнуть можно будет с 1 по 3 января и 7 января, а в мае — с 1 по 9 число.

Вице-спикер Госдумы напомнил, что регионы вправе распоряжаться выходными днями а начале мая самостоятельно, однако эта прерогатива не используется.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле рассказали об изменениях в планах проведения парада Победы.

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