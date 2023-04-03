В Кремле рассказали об изменениях в планах проведения парада Победы

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 622

Песков: меры безопасности во время парада Победы будут усилены

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы

В рамках торжественных мероприятий по Красной площади пройдут более десяти тысяч человек и 125 единиц военной техники.

Парад Победы в Москве в этом году пройдет как обычно, но будут усилены меры безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

Корреспондент спросил, изменится ли что-то в праздновании Дня Победы в связи с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Разумеется, будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности», — говорит Песков.

Также он добавил, что никаких изменений в планах проведения ежегодного торжественного мероприятия на данный момент нет.

В параде Победы 9 Мая примут участие более десяти тысяч человек и будут задействованы 125 единиц военной техники. В 2023 году парады состоятся в 28 городах России. В общей сложности по стране в мероприятиях в честь 9 Мая примут участие порядка 55 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что более десяти тысяч человек примут участие в параде Победы в Москве.

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