В Кремле рассказали об изменениях в планах проведения парада Победы
Песков: меры безопасности во время парада Победы будут усилены
Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin; 5-tv.ru
В рамках торжественных мероприятий по Красной площади пройдут более десяти тысяч человек и 125 единиц военной техники.
Парад Победы в Москве в этом году пройдет как обычно, но будут усилены меры безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.
Корреспондент спросил, изменится ли что-то в праздновании Дня Победы в связи с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине.
«Разумеется, будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности», — говорит Песков.
Также он добавил, что никаких изменений в планах проведения ежегодного торжественного мероприятия на данный момент нет.
В параде Победы 9 Мая примут участие более десяти тысяч человек и будут задействованы 125 единиц военной техники. В 2023 году парады состоятся в 28 городах России. В общей сложности по стране в мероприятиях в честь 9 Мая примут участие порядка 55 тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что более десяти тысяч человек примут участие в параде Победы в Москве.
- 22 мар
- Более десяти тысяч человек примут участие в параде Победы в Москве
- 1 мар
- Движение «Волонтеры Победы» наберет 200 тысяч добровольцев к 9 мая
- 7 сент
- Маск отложил покупку Twitter до речи Путина на День Победы
- 20 авг
- Латвийский депутат решил осудить русских за отношение к памятнику СССР, но опозорился
- 22 июн
- Тест: Знаете ли вы историю Великой Отечественной войны лучше школьника?
- 18 мая
- Бывший лидер Молдавии Додон получил штраф за ношение георгиевской ленты
- 15 мая
- День Победы для русских на Западе: как россияне отстаивали право на великий праздник
- 13 мая
- «Убирать снег — нет, убирать цветы»: Мэр Риги стал героем мемов из-за русофобской позиции
- 13 мая
- Запашный ответил на грубость Ширвиндта: «Я уже побывал и в Сирии, и в ЛДНР»
- 13 мая
- «Его воспитал дрессировщик»: отрицающий День Победы Ширвиндт нагрубил Запашному
Читайте также
58%
0.23 84.11
0.35
Нашли ошибку?