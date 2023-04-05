Глюкоза потеряла ноготь из-за ошибки итальянских врачей

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Алексей Панков
Алексей Панков 48

Исправить ситуацию смогли две хирургические операции в России.

Глюкоза потеряла ноготь из-за ошибки итальянских врачей

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Из-за ошибки, допущенной итальянскими врачами, Глюкозе пришлось перенести две операции. Слова певицы приводит издание The Voice. Как отметила исполнительница, отдыхая вместе с семьей в небольшом курортном городке, она решила отправиться на велосипедную прогулку. В ходе поездки девушка неудачно поставила ногу на педаль и повредила ноготь.

«Четыре часа прождала в итальянском госпитале, и потом мне удалили ноготь. Но этого делать было совершенно нельзя», — отметила певица.

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Певица Глюкоза лишилась ногтя из-за врачей в ИталииПевица Глюкоза лишилась ногтя из-за врачей в Италии. Фото: Telegram / Глюк’оZа

Глюкоза добавила, что из-за некомпетентности медиков новый ноготь не мог начать расти, так как в больнице повредили матрицу. Вернувшись в Россию, певице пришлось искать специалистов, которые смогли ей помочь. Как отметила Чистякова-Ионова, ей пришлось перенести две тяжелые операции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько весит Глюкоза. Оказалось, что вес девушки — 49 килограммов.

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