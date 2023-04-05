Собянин урегулировал вопрос строительства мечети у Святого озера

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Алексей Панков
Алексей Панков 91

Ранее слухи о строительстве стали причиной конфликта между христианами и мусульманами.

Собянин урегулировал вопрос строительства мечети у Святого озера

Фото: © РИА Новости / Михаил Патлис

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Сергей Собянин урегулировал вопрос о строительстве мечети в рядом со Святым озером в столичном районе Косино-Ухтомский. Соответствующее заявление градоначальника было опубликовано на его сайте.

По словам мэра Москвы, к нему одновременно поступили предложения о переносе места строительства как от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, так и от Председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина.

Политик подчеркнул, что разрешение на строительство еще не выдано. Кроме того, распространяемая информация о площади мечети в 40 тысяч квадратных метров далека от истины. Предполагалось, что постройка займет 2,5 тысячи квадратных метров. Также он добавил, что под мечеть выделят землю рядом с метро «Косино» в «шаговой доступности от станций метро и МЦД».

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«С одной стороны, мечеть не будет мешать жителям близлежащих домов. С другой — будет находиться в хорошей транспортной доступности. Участок вокруг мечети будет благоустроен и доступен для прогулок точно так же, как мы делаем и по православным храмам», — отметил глава города.

После появления слухов о возможном появлении огромной мечети верующие православные начали собирать подписи против строительства. Их акция вызвала негативную реакцию у мусульманского сообщества.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в этом году завершится реконструкция пригородного вокзала Крюково будущей третьей линии Московского центрального диаметра. Сергей Собянин отметил, что транспортно-пересадочный узел создан по уникальному проекту.

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