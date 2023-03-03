Собянин назвал сроки открытия крупнейшего транспортно-пересадочного узла на МЦД-3 в Зеленограде

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 20

Московский административный округ развивается все динамичнее.

Собянин назвал сроки открытия крупнейшего транспортно-пересадочного узла на МЦД-3 в Зеленограде

Фото: Щербак Александр / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

В столичном Зеленограде уже в этом году завершат реконструкцию пригородного вокзала Крюково будущей третьей линии Московского центрального диаметра (МЦД-3). Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что данный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) создан по уникальному проекту.

«Схема остановок наземного транспорта около пригородного вокзала организована так, что пересаживаться с поезда на автобусы можно будет в два раза быстрее — всего за три минуты», — рассказывает мэр столицы.

По его словам, на данный момент — одним из приоритетов столичных властей остается улучшение его транспортной доступности, а открытие третьего диаметра даст мощный импульс развитию ЗелАО.

До этого в Москве прошло открытие Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. В общей сложности, БКЛ насчитывает 31 станцию, на которых можно будет сделать пересадки. Новая линия соприкасается с МЦК, МЦД-1, МЦД-2, а также ветками метро. Кроме того, после поездки на БКЛ можно будет пересесть на 13 железнодорожных станций.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Москве запустили Большую кольцевую линию метро.

+1° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
75.46
-0.01 80.05
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на 3 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

22:25
Сергей Гармаш получил почетную награду «За вклад в кинематограф»
22:11
«Кровь жертв на руках США»: посол РФ назвал ответственных за теракт в Брянске
21:59
Что такое противодронные ружья и как они работают в зоне СВО на Украине?
21:46
Не увлекайтесь: ТОП-5 опасных последствий систематического недосыпа
21:35
Разъяренный водитель автобуса в Харабовском крае выкинул бабушку на улицу
21:23
Собянин назвал сроки открытия крупнейшего транспортно-пересадочного узла на МЦД-3 в Зеленограде

Сейчас читают

Кто отдал приказ ВСУ бежать из Артемовска и что будет дальше? Мнение политолога
Этого на сотни миллионов: кто и зачем интересуется имуществом Костомарова
ВСУ получили приказ немедленно покинуть Артемовск
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица