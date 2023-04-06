Прохор Шаляпин назвал себя жертвой нескладных отношений родителей: «Страдают дети!»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 2 389

Прохор Шаляпин назвал себя жертвой нескладных отношений родителей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich, Дмитрий Голуб; 5-tv.ru

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Из-за развода отца и матери певец чувствует себя недолюбленным.

Прохор Шаляпин назвал себя жертвой нездоровых отношений родителей. Своей детской травмой он поделился на премьере фильма «Я хочу! Я буду!».

По словам артиста, 99% ранних браков заканчиваются крахом, потому что подобные союзы основаны не на уважении и взаимопонимании, а лишь на страсти.

«Они разводятся сразу. Или, допустим, через три года. Страсть-то проходит. Три года всем нам отведено на страсть. Если через три года люди не налаживают партнерские отношения (а в основном они не налаживают), то все! Пролетают как фанера над Парижем! А страдают дети!» — поделился своим мнением артист.

По признанию Шаляпина, он пострадал от союза своих родителей, которые оформили отношения в момент яркой эмоциональной вспышки, а потом просто-напросто разлюбили друг друга и разошлись. Артист уверяет, что их развод дался ему тяжело, и он даже получил психологическую травму, ведь его недолюбили.

«Я жертва нескладных отношений своих родителей. Они поженились по страсти, потом друг друга разлюбили. А я здесь при чем? Мне надо, чтобы меня все любили. Всю жизнь», — возмутился артист.

Возможно, травматический детский опыт певца повлиял на его личную жизнь. За плечами Прохора Шаляпина три официальных брака, однако артист до сих пор не нашел свою любовь. Все супруги певца были старше его, а разница в возрасте достигала 30 лет.

Самого артиста это никогда не смущало. По его словам, брак считается разновозрастным в том случае, если один из партнеров старше другого больше, чем на 50 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прохор Шаляпин пожаловался на нехватку денег.

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