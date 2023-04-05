Украинский легкомоторный самолет рухнул в Брянской области

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Срочная новость 1 789

Пилот задержан погранотрядом ФСБ.

Украинский легкомоторный самолет рухнул в Брянской области

Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

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Украинский легкомоторный самолет рухнул в Брянской области. 

Как сообщает РИА Новости, авиаинцидент произошел в районе Бутовска. Управлявший воздушным судном мужчина пытался скрыться на территории Украины, однако был задержан пограничным отрядом ФСБ РФ.

В отношении нарушителя госграницы ведутся соответствующие процессуальные действия.

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