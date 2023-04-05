Украинский легкомоторный самолет рухнул в Брянской области
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Пилот задержан погранотрядом ФСБ.
Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Украинский легкомоторный самолет рухнул в Брянской области.
Как сообщает РИА Новости, авиаинцидент произошел в районе Бутовска. Управлявший воздушным судном мужчина пытался скрыться на территории Украины, однако был задержан пограничным отрядом ФСБ РФ.
В отношении нарушителя госграницы ведутся соответствующие процессуальные действия.
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