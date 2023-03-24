«Сделала неправильный выбор»: почему блогер Погребняк поругалась с Бледанс

Ссора знаменитостей уже зашла слишком далеко. К чему приведет этот конфликт?

Блогер Мария Погребняк и актриса театра и кино Эвелина Бледанс до сих пор находятся в ссоре. Все началось с хирургических операций, когда теледива раскритиковала интернет-мыслительницу в злоупотреблении пластикой. Звезды вместе участвовали в популярном шоу, в котором знаменитостям нужно выживать в Африке. Оказывается, уже на съемках между красавицами возникло напряжение. Об этом сообщила сама Погребняк в беседе с изданием dni.ru.

«На проекте Эвелина сразу поняла, кто в доме хозяин. Но не захотела присоединиться ко львице, ко мне, в коалицию. Она сделала неправильный выбор, в результате выбыла из проекта и поехала домой. Это логично, ведь в испытании на вылет я доказала, что у меня феноменальная память. Поэтому и осталась на шоу», — объяснила блогер.

Погребняк расстроена, что сценарий сложился именно так. Раньше женщины поддерживали хорошие отношения, какой-то период называли себя подругами. Теперь же, по словам блогера, это в прошлом. Эвелина теперь не друг ей.

К слову, скандал между Марией и Эвелиной вызвал большой интерес у подписчиков, ведь все это время знаменитости высказывались в интернете. Когда телеведущая опубликовала фото блогера без пластики, то подписала его: «Вот зачем? Была ведь такая прехорошенькая». Это сильно обидело Погребняк. В ответ на вопрос бывшей подруги она предложила дать номер своего пластического хирурга, мол, 53-летней звезде не помешает подобное обновление.

На реакцию Погребняк ведущая ответила спокойно. Бледанс подчеркнула, что ее лицо — секс-символ эпохи. Теледива уверена, что ей необязательно контакты «хирурга пластиковых лиц», чтобы оставаться красивой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Погребняк чуть не погибла от укуса скорпиона на съемках шоу в Африке.