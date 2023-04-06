Речь Зеленского в Австрии назвали военной пропагандой: «Сбрасывает бомбы на невинных»

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Австрийский депутат Танцлер назвала военной пропагандой речь Зеленского в Австрии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld; 5-tv.ru

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Во время выступления украинского лидера перед Национальным советом многие депутаты покинули зал в знак протеста.

Выступление Владимира Зеленского стало демонстрацией военной пропаганды. Об этом заявила депутат парламента от Социал-демократической партии Австрии Петра Танцлер, комментируя речь президента Украины перед австрийским Национальным советом.

Она подчеркнула, что «в парламенте страны, исповедующей нейтралитет, нет места для речи главы государства, ведущего боевые действия, который продвигает военную пропаганду, борется с профсоюзами в своей стране и сбрасывает кассетные и фосфорные бомбы на невинных людей».

По этой причине политик отсутствовала в зале заседаний во время речи Зеленского. Перед началом выступления президента Украины многие депутаты стали покидать зал в знак протеста.

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